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Futbol
21.12.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Frey saçlarını kazıttı

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Fenerbahçeli Frey saçlarını kazıttı

Fenerbahçe'nin Almanya 2. Lig ekiplerinden Nürnberg'e kiraladığı Sebastian Frey'in son görüntüsü şaşırttı.

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Sebastian Frey saçlarını kazıttı.

Takımının Dynamo Dresden ile karşılaştığı mücadeleye ilk 11 çıkan İsviçreli futbolcu, uzun saçlarını kazıtarak tribündeki futbolseverleri de şaşırttı.

Nürnberg, lig sonuncusu rakibini 2-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir üç puan aldı.



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