Fenerbahçeli Datome'den kadın takipçisine: Aptal yorumlarını başka yerde paylaş
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Gigi Datome kadına cinayetlerine dikkat çekmek için Instagram'da bir paylaşımda bulundu. Tweet altına yapılan yorum ise çok konuşulacak bir cevap verdi.
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, kadın cinayetleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından yapılan bu paylaşımın altına bir kullanıcı, "Kadınların çok dikkatini çekiyorsun Casanova." diye yazdı.
Datome, kadın takipçisine “Bu çok önemli bir konu, aptal yorumlarını başka yerde paylaş." cevabını verdi. Cevap çok sayıda beğeni aldı.
İşte o paylaşım ve cevap;
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