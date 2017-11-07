Fenerbahçeli basketbolculara 24 maç ceza gelebilir!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Talimatı’nın 37. Maddesi bu konuyu düzenliyor. Milli Müsabakaya Katılmama adını taşıyan maddeye göre geçerli bir mazereti olmayan oyuncular milli takıma gitmezlerse 6 ile 24 arasında maçtan men cezası alabilecek. Bu ceza kulüp görevlileri için de geçerli ise 75 bin lira ile 300 bin lira arasında değişen bir para cezası da verilebilecek.

İşte o talimat:

MADDE 37 - MİLLi MÜSABAKAYA KATILMAMA

(1) Bildirime rağmen geçerli bir mazereti olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden basketbolcu ve kulüp görevlilerine 6 ila 24 müsabakadan men cezası ile en üst erkekler basketbol ligi için 75.000.-Tl-'den 300.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 25.000.-TL'den 125.000.-TL'ye kadar, diğer büyükler ligleri için 7.500.-TL'den 37.500.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 2.000.-TL'den 10.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Resmi veya özel milli müsabakaları veya hazırlık çalışmaları esnasında kamp programı ve kurallarına uymayan basketbolcu ve kulüp görevlilerine 3 ila 12 müsabakadan men cezası ve en üst erkekler basketbol ligi için 50.000.-TL'den 250.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 15.000.-TL'den 75,000.-TL'ye kadar, diğer büyük ligler için 3.500.-TL,den 17.500.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 1.500.-TL,den 7.500.-TL'ye kadar para cezası verilir. Davranış ile ilgili olarak kadrodan çıkartılma gerçekleşmesi halinde 1.fıkra hükmü uygulanır.

(3) Sakatlık veya diğer sağlık sorunları nedeniyle temsili ve milli müsabakalara veya bunlara ait hazırlık çalışmaların için mazeret beyan eden basketbolcu. TBF tarafından belirlenecek bir sağlık kuruluşundan rapor getirmek zorundadır. Başka kuruluşlardan alınacak raporlar mazeret için geçerli sayılmaz.

(4) Bu madde kapsamında gerçekleşen ihlallerle ilgisi olduğu kabul edilen kulüp yahut diğer kişilere de en üst erkekler basketbol ligi için 100.000.-TL'den 350.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 30.000.-TL'den 150.000.- TL'ye kadar, diğer büyükler ligleri için 10.000.-TL'den 50.000.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 3.000.-TL'den 15.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(5) ihlalin ilk defa gerçekleştirilmiş olması halinde ve ağırlığı dikkate alınarak TBF Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde sadece ihtar ya da para cezasına hükmedebilir. Ayrıca ihlalin ağırlığına göre kişi veya kulüplere; bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama. salon kapatma. hükmen mağlubiyet, ödüllerin iadesi. lisansın iptali, sürekli hak mahrumiyeti. puan indirme, bir alt lige düşürme, ihraç, para cezası gibi ek cezalar da birlikte veya ayn ayrı verilebilir.

(6) Bu hüküm il karmalarına seçilen basketbolcular için de uygulanır.

FIBA VE AVRUPA LİGİ SAVAŞI

FIBA ile THY Avrupa Ligi arasında iki yıldır büyük bir çekişme var. FIBA, Avrupa Ligi’nden bağımsız olarak Şampiyonlar Ligi kurdu. FIBA’nın milli maçları Avrupa Ligi maçlarına denk getirmesi, “Bu ligi sekteye uğratma istiyor” iddialarına neden oldu.