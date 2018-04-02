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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
02.04.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli basketbolcular, taraftarlarla buluştu

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Fenerbahçeli basketbolcular, taraftarlarla buluştu

Sinan Güler, Wanamaker ve Thompson, QNB Finansbank'ın Çiftehavuzlar şubesinde düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi

 Fenerbahçe Doğuşlu oyuncu Sinan Güler: "(THY Avrupa Ligi play-off eşleşmesi hakkında) Bizim için rakip önemli değil. Önemli olan ev sahibi avantajını iyi kullanmak ve Dörtlü Final biletini hızlı bir şekilde almak"

 Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın oyuncuları Sinan Güler, Brad Wanamaker ve Jason Thomspon, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

QNB Finansbank'ın Kadıköy ilçesinde Çiftehavuzlar şubesinde düzenlenen imza gününde, sarı-lacivertli oyuncular taraftarlarla buluştu.

Forma ve diğer ürünleri imzalayan sarı-lacivertli oyuncular, taraftarlarla fotoğraf da çektirdi.

İmza gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sinan Güler, QNB Finansbank'ın Çiftehavuzlar şubesi çalışanlarına kendilerine bu ortamı oluşturdukları için teşekkür ederek, "Sporun, sponsorluklarla ve bu tarz iş birlikleriyle ne kadar büyüdüğünü gösterebilmek önemli. Kulübümüze desteklerinden dolayı QNB Finansbank'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinan, normal sezonu bu hafta sona erecek THY Avrupa Ligi'nde Baskonia, Zalgiris ve Khimki ile olası play-off eşleşmesi hakkındaki bir soruya ise "Bu sezon oynamamız gereken basketbolu en iyi şekilde sahaya yansıttık. Daha da iyi olabilirdik. Bizim için rakip önemli değil. Önemli olan ev sahibi avantajını iyi kullanmak ve Dörtlü Final biletini hızlı bir şekilde almak." cevabını verdi.

THY Avrupa Ligi'nin yanı sıra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de önemli maçlar oynadıklarını aktaran 34 yaşındaki Sinan, "Ligde şu sıralar küme düşme hattındaki takımlarla karşılaşıyoruz. Onlara karşı farklı bir ciddiyette oynamamız gerekiyor. Ligde normal sezonu birinci sırada bitirerek bütün avantajımızı play-off'a taşımak ve şampiyonluğa kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

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