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Fenerbahçe'e Sivas'a 3 eksikle gidiyor
Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc, ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım ve sakatlığı süren Victor Moses, Demir Grup Sivasspor maçı kafilesinde yer almadı.
Fenerbahçe'nin Sivasspor kafilesi: Altay, Harun, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Murat Sağlam, Isla, Jailson, Emre, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Dirar, Ferdi, Kruse, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.
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