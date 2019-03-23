Fenerbahçe'den Yeni Zelanda paylaşımı
Fenerbahçe Kulübü, TRT World'ün, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan ‘HelloBrother’ etiketiyle onun için hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
#HelloBrother’ etiketiyle hazırlanan videoda Davud Nabi'nin Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ilk kişi olduğu vurgulanıyor. Videoda, "Davut Nabi'yi ve onun son iyi niyet gösterisini kutlayalım. Cami katliamında hayatını kaybeden Afganistan göçmeni 71 yaşındaki Davut Nabi'nin kelimeleri bir diyalogun başlangıcıydı. Hep beraber bu diyaloğu devam ettirebiliriz." ifadelerine yer veriliyor.
Dünyanın pek çok yerinden insanın "Hello Brother" ve kendi dillerinde "merhaba kardeşim" dediği videoda, herkes Davud Nabi'nin hikayesini sürdürmek için "#HelloBrother" etiketini kullanarak paylaşımlar yapmaya davet ediliyor.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.
#HelloBrother pic.twitter.com/QZilPJ7mOG— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 23 Mart 2019
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