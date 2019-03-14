Fenerbahçe'den Vedat Muriqi sürprizi!
Fenerbahçe, Okan Buruk'un çalıştırdığı Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi'nin peşinde...
Forvete gelecek sezon çifte takviye planlayan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'da bu sezon 10 gol atan Kosovalı santrforu da listesine ekledi.
Yaz döneminde transfer taarruzuna hazırlanan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi de gündemine aldı. Kiralık Slimani'yi kadro dışı bırakan, Frey'den ümidi kesen sarı-lacivertli kulübün, Soldado'nun da sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle forvete iki takviye birden yapması bekleniyor.
Yabancı bir forvet için çalışmaları sürerken, yönetimin ikinci isim olarak ise Çaykur Rizespor'da harika bir sezon geçiren Muriqi'yi düşündüğü gelen haberler arasında. Devre arasında birçok talibi olan Aatıf Chahechouhe'yu Çaykur Rizespor'a veren başkan Ali Koç'un Muriqi'nin transferinde bir sorun yaşamayacağı ifade edildi.
Vedat Muriqi'ye karşılık Çaykur Rizespor'a bir miktar paranın yanı sıra takas teklif edilmesi düşünülüyor. Rizespor'a önerilecek oyuncular arasında takımda şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu ve sezon sonuna kadar Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı'nın isimleri geçiyor. Başka oyuncular da olabilir.
Süper Lig'de bu sezon 25 maçta 2 bin 216 dakika forma giyen Muriqi, 10 gol, 6 asist ile 16 gole katkı sağladı. Vedat kariyerinde KF Liria, KF Teuta, KS Besa Kavaje, Giresunspor ve Gençlerbirliği formaları giydi.
Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Vedat Muriqi, ulusal takımda bugüne kadar 16 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. 1.94 boyundaki başarılı forvetin yaşının henüz 24 olması da tercih nedeni.
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