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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.11.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi planı! Satın alma opsiyonuyla o isim...

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Fenerbahçe'den Vedat Muriqi planı! Satın alma opsiyonuyla o isim...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye Avrupa'dan birçok talip çıkarken sarı lacivertliler, yeni sezon yapılanmasına da erken başladı.

Sarı-lacivertliler, Al Nasr takımında forma giyen Nijeryalı golcü ismin peşine düştü. Sarı lacivertlilerin Vedat Muriç'in yanına bir golcü aradığı konuşulurken yönetimin 27 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve Ocak ayında da Al Nasr'a yeni bir teklif sunacağı iddia edildi.

Devre arası hücuma takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Ahmed Musa iddiası gündeme geldi. Sarılacivertlilerin Vedat Muriç'in yanına bir golcü aradığı konuşulurken yönetimin 27 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve Ocak ayında da Al Nasr'a yeni bir teklif sunacağı iddia edildi.

KİRALAMA DÜŞÜNCESİ

Fenerbahçe'nin Ahmed Musa'yı satın alma opsiyonlu kiralamayı düşündüğü belirtiliyor. Bu sezon 2 maçta şans bulup 1 asist yapan Ahmed Musa, Al Nasr'da 5 haftadır kadroya alınmıyor ve kulüp aradığı ifade ediliyor. Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde şans tanıdığı Mevlüt Erdinç'in bir türlü beklenen performansa gelememesi sebebiyle bu arayışın başladığı konuşulurken Ahmed Musa transferinin çok yakın olduğu belirtiliyor. Nijerya Milli Takımı'nda da 58 kez görev alan 27 yaşındaki oyuncunun milli formayla da 14 golü bulunuyor.

SADIK İLK 11'E DOĞRU

Fenerbahçe'nin Tarsus ile oynanan kupa maçında etkili futbolu ile dikkat çeken ve bir de gol atan Sadık Çiftpınar, ligde de 11 için göz kırptı. Bu sezon sadece 5-1'lik Konyaspor maçında 22 dakika süre alan oyuncunun bu hafta Kayseri deplasmanında forma giymesi sürpriz sayılmayacak. Bu arada maçta sakatlanan Adil Rami'nin kasığında yırtık tespit edildi.

Fenerbahçeden Vedat Muriqi planı Satın alma opsiyonuyla o isim...

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