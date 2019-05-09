Fenerbahçe'den Valbuena ve Soldado’ya yeni teklif
Fenerbahçe yönetimi Soldado ve Valbuena için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertli takımda tecrübeli futbolcular Roberto Soldado ile Mathieu Valbuena'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği iki yıldıza 1.7 milyon Euro'luk son bir teklif sunacak.
Eğer Soldado ve Valbuena 'evet' derse 1 yıl daha Fenerbahçe formasını giyecek. Aksi halde yollar ayrılacak.
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