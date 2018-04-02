Fenerbahçe'den üye ihracı hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den 3 kişinin kulübün üyeliğinden ihraç edildiği yönünde haberler çıkmıştı. Bu 3 isim; Hulusi Belgü, Barış Ertül ve Murat Aşık'ın olduğu ifade edilmişti. Sarı lacivertliler, konuyla iligli resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, 6 üyenin disipline veriildiği ancak henüz ihraç edildiklerine dair bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:

"Son dönemde yazılı ve görsel medyada, son olarak da dün Sözcü Gazetesi'nde İrfan Yirmibeş imzasıyla yer alan, Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza hakaret eden kulüp üyesi yüzlerce kişinin ihracının istendiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü'nde, Kulüpten ihracı gerektiren fiiller sınırlı sayıda düzenlenmiş olup, bunlar arasında kişilerin manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetlerine tecavüz edilmesi, onurlarının kırılması, alay konusu yapılması, sövülmesi, hakaret edilmesi fiilleri de bulunmaktadır. Bu fiilleri işledikleri iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine 2017 ve 2018 yılları arasında Disiplin Kuruluna sevk edilen üye sayısı 6 olup, savunma yapmaları için sevk gerekçeleri bu üyelerimize tebliğ edilmiştir. Diğer Derneklerde olduğu gibi Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünde de Disiplin İşleri ve Disiplin Cezaları açık bir şekilde düzenlenmiş olup, tüm üyelerin malumu olan Tüzük hükümlerine uyması bir gerekliliktir.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki söz konusu disiplin süreçleri henüz tamamlanmamış, Disiplin Kuruluna sevk edilen üyelerimiz hakkında henüz bir disiplin cezasına hükmedilmemiştir. Kaldı ki disiplin kurulunun vereceği kararlara karşı hukuksal denetim yolları da açıktır.

Dolayısıyla medyada yer alan haberlerde abartılı ve maddi gerçekten uzak bir şekilde dile getirilen “yüzlerce hatta binlerce” gibi asılsız rakamsal iddialar tamamen yalandan ibarettir. Gerçek olmayan bu tip manipülatif haberler yapmak ise ahlaksızlıktır.

Bu tür uydurma ve yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarız."