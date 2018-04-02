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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
02.04.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den üye ihracı hakkında açıklama!

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Fenerbahçe'den üye ihracı hakkında açıklama!

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden kulüpten ihraçları istenen kişiler ile ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler, henüz kimsenin kulüpten ihraç edilmediğini belirtti.

Fenerbahçe'den 3 kişinin kulübün üyeliğinden ihraç edildiği yönünde haberler çıkmıştı. Bu 3 isim; Hulusi Belgü, Barış Ertül ve Murat Aşık'ın olduğu ifade edilmişti. Sarı lacivertliler, konuyla iligli resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, 6 üyenin disipline veriildiği ancak henüz ihraç edildiklerine dair bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:

"Son dönemde yazılı ve görsel medyada, son olarak da dün Sözcü Gazetesi'nde İrfan Yirmibeş imzasıyla yer alan, Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza hakaret eden kulüp üyesi yüzlerce kişinin ihracının istendiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü'nde, Kulüpten ihracı gerektiren fiiller sınırlı sayıda düzenlenmiş olup, bunlar arasında kişilerin manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetlerine tecavüz edilmesi, onurlarının kırılması, alay konusu yapılması, sövülmesi, hakaret edilmesi fiilleri de bulunmaktadır. Bu fiilleri işledikleri iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine 2017 ve 2018 yılları arasında Disiplin Kuruluna sevk edilen üye sayısı 6 olup, savunma yapmaları için sevk gerekçeleri bu üyelerimize tebliğ edilmiştir. Diğer Derneklerde olduğu gibi Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünde de Disiplin İşleri ve Disiplin Cezaları açık bir şekilde düzenlenmiş olup, tüm üyelerin malumu olan Tüzük hükümlerine uyması bir gerekliliktir.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki söz konusu disiplin süreçleri henüz tamamlanmamış, Disiplin Kuruluna sevk edilen üyelerimiz hakkında henüz bir disiplin cezasına hükmedilmemiştir. Kaldı ki disiplin kurulunun vereceği kararlara karşı hukuksal denetim yolları da açıktır.

Dolayısıyla medyada yer alan haberlerde abartılı ve maddi gerçekten uzak bir şekilde dile getirilen “yüzlerce hatta binlerce” gibi asılsız rakamsal iddialar tamamen yalandan ibarettir. Gerçek olmayan bu tip manipülatif haberler yapmak ise ahlaksızlıktır.

Bu tür uydurma ve yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarız."

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