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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
13.12.2018 - 23:50, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den üst üste 8. galibiyet!

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Fenerbahçe'den üst üste 8. galibiyet!

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 92-85 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde üst üste 8'inci, toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. İtalyan temsilcisi ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya Melli'nin üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, Green'in sayılarıyla 5. dakikayı 6-4 üstün geçti. Tarczewski'nin pota altından, Micov'un da dış atıştan kaydettiği basketlerle 7. dakikada öne (8-11) geçen AX Armani Exchange Olimpia Milan, James ile Jerrells'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve ilk çeyreği 21-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. James'le sayılar üreten AX Armani Exchange Olimpia Milan karşısında Lauvergne ve Sloukas'la basketler bulan Fenerbahçe, 15. dakikada öne geçti: 30-28. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de pota altından sayılar üretirken, devreye 40-40 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan ve savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, Vesely ile Lauvergne'nin pota altından kaydettiği basketlerle 26. dakikada farkı 9 sayıya (58-49) çıkardı. Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle 29. dakikada farkı çift hanelere (65-55) taşıyan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 67-58 üstün girdi.

Son çeyreğe iki ekip de hücumda tempolu başladı. Hızlı hücumlardan sayılar bulan AX Armani Exchange Olimpia Milan'a pota altında üstünlük kuran Fenerbahçe, 35. dakikayı 12 sayı farkla üstün geçti: 77-65. Savunmada direncini arttıran İtalyan ekibi, James'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla 38. dakikada farkı 3 sayıya (79-76) indirdi. Mola dönüşü toparlanan sarı-lacivertli ekip, Guduric'in etkili oyunuyla 39. dakikada farkı 8 sayıya (87-79) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe sahadan 92-85 galip ayrıldı.

Başkan Ali Koç maçı takip etti!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maçta sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli ekibe destek veren Koç, müsabakayı locadan takip etti.

Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarlar, AX Armani Exchange Olimpia Milan ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Müsabakada salonun büyük bölümünü dolduran taraftarlar takımlarına destek oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya)
Fenerbahçe: Green 3, Ali Muhammed 5, Kalinic 8, Melli 5, Vesely 17, Sloukas 9, Guduric 20, Datome 10, Lauvergne 15, Melih Mahmutoğlu
AX Armani Exchange Olimpia Milan: Bertans, James 31, Micov 8, Brooks 2, Tarczewski 9, Della Valle 2, Gudaitis 13, Kuzminskas 13, Burns, Jerrells 7
1. Periyot: 15-21
Devre: 40-40
3. Periyot: 67-58

Maç Sonucu: 92-85

Beş faulle çıkan: 38.28 Ali Muhammed (Fenerbahçe)

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