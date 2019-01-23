Fenerbahçe'den üçlü taarruz!
Fenerbahçe transferin bitimine 1 hafta kala, yabancı takviyesi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler, 3 önemli yabancıyla anlaşma noktasına geldi.
Fenerbahçe'nin Victor Moses ve Danny Drinkwater konusunda Chelsea ile görüşmelerini sürdürdüğü, oyuncuların kariyerlerine Premier Lig'de devam etme ısrarı nedeniyle son kararın beklendiği ifade edildi.
Moses ve Drinkwater, Premier Lig'den talipleri çıkmazsa transferin son günlerine doğru sarı-lacivertlilere yeşil ışık yakacak.
Fenerbahçe'nin temasta olduğu son isim ise Fulham'ın Norveçli orta saha oyuncusu Stefan Johansen... Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuyla görüşmelerde son noktaya gelindi. (Sabah)
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