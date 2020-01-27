Fenerbahçe'den 'turnike krizi' açıklaması

Stadın girişinde kameralar ve turnikelerle ilgili teknik problemin yaşandığının hatırlatıldığı açıklamada, "Taraftarlarımız uzun süre çok zor koşullar altında giriş kapılarında beklemek zorunda kalmıştır. Maç günlerinde tamamen Türkiye Futbol Federasyonunun yetkisi altında olan kamera ve turnike sisteminde yaşanan aksaklıklar, Spor Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından saat 17.50 itibarıyla tespit edilmiş, sorunun giderilmesi adına gereken adımlar atılmış ve sistemin düzelmesi konusunda bir müddet beklenmek zorunda kalınmıştır." denildi.

Girişlerde taraftarların mağdur olmasına sebebiyet veren bu durumun kulüpten ve stat görevlisinden bağımsız meydana geldiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Stat Yönetimi ve Futbol Tesisleri'nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Danabaş, konunun ilgilileri olan Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, Müsabaka Güvenlik Amiri Ayhan Karaduman, Spor Şube Müdürlüğü, Stat Yönetimimiz ve TFF'ye görev yapan turnike ve kamera sisteminden sorumlu Netaş görevlileri ile görüşmelerde bulunmuştur. Maçın başlamasına 40 dakika kala teknik problemlerin devam etmesi üzerine yönetimimiz, müsabaka güvenlik amiri, TFF temsilcileri ve stadımızın yönetiminin ortak kararıyla Passolig kart ve telefon uygulamasındaki QR kodları özel güvenlikler tarafından tek tek kontrol edilerek stadımıza girişler sağlanmıştır. Bu sürecin sorunsuz tamamlanmasında sorumluluğu olan başta Emniyet Müdürlüğü olmak üzere Müsabaka Güvenlik Amirine, Spor Şube Müdürlüğü’ne ve maçta görevli TFF Temsilcilerine teşekkür ediyoruz."

Kulüpten bağımsız yaşanan problemde ezilme tehlikesi geçiren taraftarlardan özür dilenen açıklama, "Tüm sistemin sorumlusu ve yetkilisi olan Türkiye Futbol Federasyonu ile öncelikle sistem kurulduğundan bugüne kadar daha önce hiç yaşanmamış bu sorunun neden kaynaklandığı ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınması adına resmen diyalogda olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleriyle son buldu.





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