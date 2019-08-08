Fenerbahçe'den transferde Ahmed Musa atağı
Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Nijeryalı yıldız Ahmed Musa’ya kanca attı... Sarı lacivertli yönetim, Suudi Arabistan ekibinde forma giyen oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor....
F.Bahçe süpriz bir atak yaptı... Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen 26 yaşındaki forvet Ahmed Musa'nın peşine düştü. Arabistan'da mutsuz olan yıldız oyuncuyla ilk teması kuran Sarı- Lacivertliler transferi bitirmek için bastırıyor.
Afrika futbolunun bir başka yıldızı; Salah...
O DA GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
F.Bahçe'nin eski oyuncusu Giuliano'nun takım arkadaşı Ahmed Musa'nın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Yönetim, yıldız oyuncuyla pazarlık halinde...
AVRUPA'DA İLK TAKIMI VENLO
Avrupa kariyerine Hollanda'da Venlo takımında başlayan Musa, daha sonra CSKA Moskova'da forma giydi. Burada gösterdiği performansla Leicester City'nin kapıları açıldı.
19 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Leicester onun için 19 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Geçen sezon ise İngiliz ekibi onu 16.5 milyon Euro bedelle Al Nassr'a sattı.
14 GOLE KATKI VERDİ
Ahmed Musa, geçen sezon 24 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 7 de asist yaptı. Musa, hızlı ve bitirici bir santrfor.
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