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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 07:15,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Al Alper'i ver Welinton'u

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Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Al Alper'i ver Welinton'u

Ozan Tufan'ı Alanya'ya kiralayarak genç yıldızı kazanan Fenerbahçe yönetimi, Alanyalı Welinton'a karşılık Alper Potuk'u takas vermeyi düşünüyor.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Geçtiğimiz sezonlarda büyük bir çöküş içine giren Ozan Tufan’ı 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor’a kiralayarak yeniden kazanan Fenerbahçe yönetimi, benzer bir hamleyi Alper Potuk için de düşünüyor.

Akdeniz ekibinden Brezilyalı stoper Welinton’a talip olan sarı lacivertliler, bu oyuncuya karşılık Alper’i takas vermeyi planlıyor.

1-2 gün içinde sonuçlanması beklenen görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Welinton 5 Ocak’ta Antalya Belek kampına katılacak. Alanyaspor ile anlaşma sağlanamazsa Alper’in Demir Grup Sivasspor’a kiralanması gündeme gelecek.

Fenerbahçeden transfer hamlesi: Al Alperi ver Welintonu

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