Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Al Alper'i ver Welinton'u

Spor Arena / Süleyman ARAT - Geçtiğimiz sezonlarda büyük bir çöküş içine giren Ozan Tufan’ı 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor’a kiralayarak yeniden kazanan Fenerbahçe yönetimi, benzer bir hamleyi Alper Potuk için de düşünüyor.

Akdeniz ekibinden Brezilyalı stoper Welinton’a talip olan sarı lacivertliler, bu oyuncuya karşılık Alper’i takas vermeyi planlıyor.

1-2 gün içinde sonuçlanması beklenen görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Welinton 5 Ocak’ta Antalya Belek kampına katılacak. Alanyaspor ile anlaşma sağlanamazsa Alper’in Demir Grup Sivasspor’a kiralanması gündeme gelecek.

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