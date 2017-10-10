Fenerbahçe'den transfer atağı! Yeni eldiven...

Konyaspor’u çalıştırdığı dönemden beri Altınordu’yu yakından takip eden Aykut Kocaman, İzmir ekibinin genç kalecisine göz dikti. Başarılı çalıştırıcı, 17 yaşındaki file bekçisini Fenerbahçe’ye kazandırarak uzun yıllar eldivenlerin ona emanet edilmesini istiyor...
VOLKAN DEMİREL ÖRNEĞİ
Altınordu’nun genç file bekçisinin Avrupa’dan da birçok talibi var. Kocaman, Berke’nin önüne güzel bir kariyer planlaması koyarak kendisini ikna etmeyi planlıyor. Başarılı teknik adam, 17 yaşındaki file bekçisini sezon sonunda takıma kazandırıp, ilk senesinde yedek kaleci olarak takıma yavaş yavaş ısındırmayı planlıyor. 2 sezon sonra ise Berke Özer’i Fenerbahçe’nin 1 numarası yapmayı hedefliyor. Volkan Demirel de 20 yaşındayken eldivenleri kapmıştı. Volkan, 15 sene boyunca Sarı- Lacivertliler’in kalesini başarıyla korudu. (Fanatik)