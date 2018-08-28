Fenerbahçe'den transfer atağı! 2 yıldız...
Spor Toto Süper Lig'de 3 maçta sadece 3 puan alabilen Fenerbahçe, transferin bitimine sayılı günler kala girişimlerini hızlandırdı.
Tottenham Hotspur'dan Moussa Sissoko ismini yalanlayan sarı - lacivertli kulüp, rotasını kaleci ve sol bek transferine çevirdi.
31 Ağustos'a kadar kadroyu hazır hale getirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek oyuncusu Aziz Behich ve kaleci Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile nabız yoklamaya başladı.
Bursaspor ile transfer için masaya oturacak olan Fenerbahçe'nin iki futbolcu için yeşil-beyazlı kulübe takas + bir miktar bonservis bedeli önereceği ifade edildi.
Harun Tekin ve Aziz Behich'i kadrosunda tutmak isteyen Bursaspor, iki futbolcunun transferi için takas tekliflerine soğuk bakarken; bonservis bedeli olarak da 7 milyon euroya yakın bir ücret için beklentide olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. (Sporx)
PSG'nin kalecisi Kevin Trapp'ın ismi de uzun süre sarı-lacivertli ekibin gündeminde kalmıştı...
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