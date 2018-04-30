Fenerbahçe'den TFF'ye talep
Fenerbahçe TFF'den, şampiyonluk potasındaki takımların kalan maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanmasını talep etti.
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kalan maçların aynı gün ve aynı saatte oynanması talebinde bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 32. hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, “eşitlik” ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir.
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