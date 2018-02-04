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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFenerbahçe'den TFF ve MHK'ye zehir zemberek sözler!
Spor Arena Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ye zehir zemberek sözler!
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Sıradaki Haber: Manchester United evinde affetmedi!

Spor Arena
04.02.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ye zehir zemberek sözler!

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Sarı lacivertli kulüp, Gençlerbirliği beraberliği sonrası resmi sitesinden flaş bir açıklama yaptı...

İşte, Fenerbahçe'nin o açıklaması...

"Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında, dün akşam ise evimizde Gençlerbirliği’ne karşı oynanan maç sırasında müsabaka  hakemlerinin vermedikleri kırmızı kartlar ile müsabaka sonucuna nasıl doğrudan etki ettiklerini tüm kamuoyu izlemiştir. Karşı karşıya olduğumuz sorun “hakem hatası” şeklinde izahı mümkün olmayan bir sorundur. Karşı karşıya kaldığımız sorun, “Türk Futbolu'nun Dizayn” edilmesi sorunudur.

Kamuoyunun malumu olduğu üzere ligin ilk yarısı devam ederken Kulüpler Birliği tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na bir ziyaret yapılmıştır. Söz konusu ziyarette “Türk Futbolu’nu Dizayn Faaliyetleri” örnekleri ile TFF Başkanına ve Yönetim Kuruluna aktarılmış, başta MHK ve Temsilciler Kurulu olmak üzere TFF kurullarının yanlı kararları tek tek izah edilmiştir. Bu toplantıda TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli’nin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu’nun TFF Kurullarına nasıl müdahale ettikleri ve Türk Futbol İklimini nasıl bozdukları yine örnekleri ile anlatılmıştır. Bu toplantıda, FETÖ’nün TFF Temsilciler Kurulundaki ve hakem camiasındaki gücünü sürdürdüğü ve TFF’de yeterince FETÖ temizliği yapılmadığı anlatılmış ve FETÖ’nün Türk Futbolundan atılamadığı sürece toplumsal memnuniyetsizliğe sebebiyet veren TFF kaynaklı hadiselerin sona ermeyeceği kendilerine ikaz edilmiştir. Bunun için kısa süre içinde TFF’de etkili bir FETÖ temizliği yapılması, başta MHK olmak üzere TFF kurullarının değiştirilmesi, şaibeli hakemler ile yolların ayrılması ve VAR sistemine bir an önce geçilerek toplumsal memnuniyetsizliklerin önüne geçilmesi istenmiştir. TFF Başkanı da bu talepleri en geç lig arasında değerlendireceği ve gerekli tasarrufların yapılacağı sözünü vermiştir.

Bu görüşmenin ardından, Kulüpler Birliği tarafından dile getirilmiş memnuniyetsizlikler ligin ilk yarısının sonuna kadar olan dilimde bir nebze de olsa durmuş, azalmıştır. Yine bu dönemde TFF tarafından sistemi rahatlatacak adımların atılacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kısa bir süre için yapılan eleştiriler paralelinde nispi düzelmelerin, iyileşmelerin görülmesinin ardından TFF, Kulüpler Birliği'ne verdiği sözleri tutmamış ve şikayet edilen eski düzenini ikinci yarıda da hiçbir değişiklik olmadan sürdürme yönünde iradesini ortaya koymuştur. Bu irade, en çok bu düzenin tesisi için kendini adamış aktörleri cesaretlendirmiş ve varlıklarını sürdürebilmek için tek yolun düzene karşı direnenleri değiştirmek, yok etmek olduğunu bilen bu aktörler tüm güçleri ile durdurdukları operasyonlarına kaldıkları yerden devam etmeye başlamışlardır.

TARAFTARLARIMIZ BİLMELİDİR Kİ...
Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman tarafından dile getirilen tam da budur. Bu düzen, futbolun tüm köşe başlarını tutmuş olduğundan, haklı haykırışlar bile rüzgara karşı fısıltı şeklinde duyulmakta, suçlu olan değil suçluyu ifşa eden eleştirilmektedir. Karşı karşıya olduğumuz durumu “hakem hatası” şeklinde yorumlayan ve büyük resmi görmeyenler ya bu düzenin bir parçasıdır ya da art niyetlidir. Taraftarlarımız bilmelidir ki bu düzene karşı direnen ve savaşan tek güç Fenerbahçe’dir. Bu yüzden karşılaştığımız sorunlar asla tesadüf değildir. Korkarak geride duranlar, tek başına sürdürdüğümüz mücadeleyi sessizce izleyenler bilmelidir ki korkup susarak bu düzende galip olamazlar. Çünkü bu düzenin galipleri daha en baştan bellidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, toplumu bugün en çok kutuplaştıran konu olan futbolda mevcut adaletsiz düzen değişinceye kadar TFF ve MHK’nin ensesinde olacağımızı, tüm hakemlerin attıkları her adımın takipçisi olduğumuzu, tarafımızdan TFF ve MHK ile ilgili idari ve adli haklarımızı son dereceye kadar kullanacağımızı, tek başına bu düzeni değiştirene kadar mücadele edeceğimizi ve konu ile ilgili rahatsızlıklarımızın en uygun biçimde sesimizi duyurabileceğimiz her platformda dile getirileceğini kamuoyuna deklare ederiz. İnanıyoruz ki adil bir yarışma ortamında, hocamız Aykut Kocaman önderliğindeki takımımız şampiyonluğa ulaşacak güçtedir ve mücadelemiz hem saha içinde hem de ilgili merciler nezdinde sürecektir."

 

Aykut Kocaman ve Ümit Özat'ın maç sonu yaptığı açıklamalar

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