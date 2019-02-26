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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.02.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Fenerbahçe’den taraftarına teşekkür mesajı!

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Fenerbahçe’den taraftarına teşekkür mesajı!

Fenerbahçe Kulübü, dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün akşam, Vodafone Park’ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0’dan 3-3’e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta ’Kadıköy’ gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."

Ersun Yanal maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti.

"Fenerbahçe’nin sonraki dönemi şampiyonluktan başka bir şey olmayacaktır"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından, "Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak, bunun acısını çıkartacağız. Herkes bu konuda hırslı" dedi.
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