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GeriFutbol Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Adil Rami'ye karşılılık Ertuğrul!
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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Adil Rami'ye karşılılık Ertuğrul!

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Adil Rami'ye karşılılık Ertuğrul!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında büyük ümitlerle alınan Adil Rami'nin yerine sürpriz bir isim düşünülüyor...

Fenerbahçe, Fransız stoperi Le Havre kulübüne teklif ederken, karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istedi. Le Havre'nin Bursaspor'dan transfer ettiği genç yıldız bu sezon Ligue 2'de 12 maçta oynadı. Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşeceği ve ardından Fenerbahçe yönetimine yanıt vereceği öğrenildi.

Sezon başında büyük ümitlerle alınan Adil Rami'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, Fransız stoperi Le Havre kulübüne teklif ederken, karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istedi. Le Havre'nin Bursaspor'dan transfer ettiği genç yıldız bu sezon Ligue 2'de 12 maçta oynadı. Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşeceği ve ardından Fenerbahçe yönetimine yanıt vereceği öğrenildi. (Takvim)

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