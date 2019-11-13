Fenerbahçe'den suç duyurusu
Fenerbahçe Kulübü, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu isimli spor yorumcuları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur."
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