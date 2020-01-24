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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 20:14,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması!

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Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması!

Fenerbahçe Kulübü ile HDI Sigorta, Fenerbahçe Futbol Akademi takımlarının forma göğüs sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sponsorluk kapsamında Fenerbahçe'nin 14, 15, 16, 17 ve 19 yaş altı takımlarının formalarının göğsünde HDI Sigorta yazacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın başarılı olması temenni edilerek, "Altyapıya gerçekleştirdiği yatırımlarla Türk futbolunun geleceği adına 'lokomotif' olma hedefi taşıyan, bu anlamda pek çok adım atan kulübümüzün, altyapı takımlarına gösterdiği ilgi ve farklı bakış açısına HDI Sigorta’nın destek olması, kulübümüzün geleceğine gösterilen en önemli adımlardan biri olmuştur. Geleceğimize heyecanla bakmamıza sebep olan altyapı takımlarımızın başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." denildi.

Fenerbahçeden sponsorluk anlaşması

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