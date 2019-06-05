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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.06.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den son dakika transfer sürprizi! Janssen...

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Fenerbahçe'den son dakika transfer sürprizi! Janssen...

Transfere hızlı başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika hamlesi geldi. Sarı lacivertliler eski golcüsü Vincent Janssen'i listeye aldı...

Forvet transferinde Vedat Muriç için Galatasaray ile yarışan, diğer taraftan da Max Kruse'yi renklerin bağlamak üzere girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, daha önce kiralık olarak oynattığı Hollandalı oyuncu Vincent Janssen'i gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni santrfor için düşündüğü futbolcular arasına tanıdık bir isim eklendi. Sarı-lacivertlilere 2017-18 sezonunda kiralık gelen Vincent Janssen önerildi. Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun düşük maliyetle takıma katılabileceği belirtilirken, yönetim konuyu düşünme kararı aldı. F.Bahçe bir yandan Max Kruse bir yandan Vedat Muriç transferleri için uğraşıyor. Vedat için Galatasaray'ın devreye girmesinin ardından transferin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşın Janssen yedekte tutuluyor.

KRUSE'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Fenerbahçe Vedat konusunda istediği sonucu alamazsa Janssen düşük maliyetle alınabilir. Öte yandan F.Bahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme önerdiği Kruse'nin cevabını gelecek hafta bildireceği öğrenildi.

Fenerbahçeden son dakika transfer sürprizi Janssen...

ELJİF İÇİN KARAR HAFTASI

Fenerbahçe'ye 2017 yazında 240 bin Euro yetiştirme bedeliyle katılan Eljif Elmas, 2 sezon sonra transfer rekoru kırarak takımdan ayrılmak üzere...

Sarı lacivertlilere Avrupa'nın iki devi İnter ve Atletico Madrid'den teklifler ulaştı. Her iki kulübün de 15 milyon Euro bonservis önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe, genç yıldızın durumuna bayram sonrası karar verecek.

Eljif Elmas'ın hayat hikayesini birlikte izleyelim;

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