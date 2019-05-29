Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Yeni stoper...
Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi hareketlilik yaşanıyor. Savunma bölgesinde arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Danimarkalı stoperi transfer etmek için girişimlere başladı.
Sezonu istediği yerde bitiremeyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sözleşmesi biten Martin Skrtel konusunda kesin kararını vermeyen Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor...
Sarı lacivertlilerin Premier Lig'den düşen Huddersfield'ta oynayan Mathias Zanka ile ilgilendiği iddia edildi. 29 yaşındaki Danimarkalı yıldızın 1 yıl daha sözleşmesi var.
Devre arası Sadık ve Serdar geldi
Fenerbahçe'de bu bölgedeki arayış sezon içerisinde de devam etmişti. Sarı lacivertliler Yeni Malatyaspor'dan Sadık'la birlikte Galatasaray'la yolları ayrılan Serdar Aziz'i renklerine katmıştı.
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas'ın hikayesini izliyoruz...
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle