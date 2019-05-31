Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Ve Brahimi...
Fenerbahçe'nin gündemindeki Brahimi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Transferde gaza basan sarı lacivertlilerin yıldız futbolcu için yaptığı son teklif sonrası oyuncu kararını verdi...
Porto'dan ayrılma kararı alan ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen Brahimi ile yeni iddialar ortaya atıldı.
Cezayir basını Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Brahimi'ye yaptığı teklifi duyurdu. Çok sayıda talibi olan yıldız kanat oyuncusuna Fenerbahçe'nin 3 yıl için 10 milyon poundluk bir teklif yaptığı yazıldı. Habere göre futbolcunun talep ettiği rakam ise 12 milyon pound...
Brahimi düşünecek
Brahimi'nin transferi konusunda aceleci davranmadığı vurgulanırken, oyuncunun masadaki tüm teklifleri değerlendirip son kararını vereceği ifade edildi.
Brahimi'den resital! Birlikte izliyoruz;
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