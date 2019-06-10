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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
10.06.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! İstanbul'a geliyor...

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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! İstanbul'a geliyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bombaları bir bir patlatıyor. Sarı lacivertliler yeni oyuncuları kampa yetiştirmek için elini çabuk tutuyor...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı lacivertliler, bombaları peş peşe patlatıyor.. İşte o isimler...

Fenerbahçeden son dakika transfer haberleri İstanbula geliyor...

Fejsa son maçında

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Sırbistan Milli Takım kampında bulunuyor. Sırplar, EURO 2020 Eleme grubu maçında Ukrayna karşısında 5-0’lık hezimet yaşadı. Fejsa’nın milli görevi, bugün oynanacak Litvanya mücadelesiyle sona erecek. 31 yaşındaki futbolcunun önce Lizbon’a gitmesi, ardından İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçeden son dakika transfer haberleri İstanbula geliyor...

Mina Kolombiya'ya bağlı

Yerry Mina, Copa America için Kolombiya Milli Takımı kampında. Turnuva 14 Haziran’da başlayacak, 7 Temmuz’da sona erecek. Kolombiya’nın Copa America’da ne kadar ilerleyeceği, 24 yaşındaki savunmacının milli mesaisinin süresini belirleyecek. Mina ile Copa America sonrası sözleşme imzalansa bile başarılı oyuncu tatile çıkacağı için takıma katılması gecikecek.

Fenerbahçeden son dakika transfer haberleri İstanbula geliyor...

Ndiaye ağustos ayını bulabilir

Bu yaz Afrika’da da şampiyona heyecanı var. Fenerbahçe’nin listesindeki Badou Ndiaye, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek.

Turnuva 21 Haziran’da başlayıp, 19 Temmuz’da sona erecek. Senegal, şampiyonanın favorileri arasında. Bu nedenle Ndiaye ile anlaşma sağlansa bile Fenerbahçe’yle idmanlara çıkması, ağustos ayına sarkabilir.

Fenerbahçeden son dakika transfer haberleri İstanbula geliyor...

İrfan ve Mert için görüşme

Yerli transferinde Fenerbahçe’nin gözdeleri, Başakşehir’in yıldızları İrfan Can Kahveci ve Mert Günok. Her iki oyuncu da Ay-Yıldızlı formayı terletiyor ve yarın İzlanda karşısına çıkacaklar. Ardından Fenerbahçe’nin bu ikili için girişimleri sıklaşacak.

Ali Koç, Göksel Gümüşdağ ile masaya oturarak resmi teklifi yapıp, İrfan ve Mert’in işini bitirmeye çalışacak. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’ye 2015’te veda eden başarılı oyuncu, yuvaya geri dönme hazırlığında. Recep Niyaz, 1. Lig’de Denizlispor formasıyla 33 maçta 12 gol atıp, 6 asistlik katkı sağlayarak takımının Süper Lig’e yükselmesinde büyük rol oynadı.

Recep Niyaz’ın Fener heyecanı

Bu sezon performansıyla Ersun Yanal’ın transfer listesine giren Recep, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

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