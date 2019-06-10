Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! İstanbul'a geliyor...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bombaları bir bir patlatıyor. Sarı lacivertliler yeni oyuncuları kampa yetiştirmek için elini çabuk tutuyor...
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı lacivertliler, bombaları peş peşe patlatıyor.. İşte o isimler...
Fejsa son maçında
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Sırbistan Milli Takım kampında bulunuyor. Sırplar, EURO 2020 Eleme grubu maçında Ukrayna karşısında 5-0’lık hezimet yaşadı. Fejsa’nın milli görevi, bugün oynanacak Litvanya mücadelesiyle sona erecek. 31 yaşındaki futbolcunun önce Lizbon’a gitmesi, ardından İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
Mina Kolombiya'ya bağlı
Yerry Mina, Copa America için Kolombiya Milli Takımı kampında. Turnuva 14 Haziran’da başlayacak, 7 Temmuz’da sona erecek. Kolombiya’nın Copa America’da ne kadar ilerleyeceği, 24 yaşındaki savunmacının milli mesaisinin süresini belirleyecek. Mina ile Copa America sonrası sözleşme imzalansa bile başarılı oyuncu tatile çıkacağı için takıma katılması gecikecek.
Ndiaye ağustos ayını bulabilir
Bu yaz Afrika’da da şampiyona heyecanı var. Fenerbahçe’nin listesindeki Badou Ndiaye, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek.
Turnuva 21 Haziran’da başlayıp, 19 Temmuz’da sona erecek. Senegal, şampiyonanın favorileri arasında. Bu nedenle Ndiaye ile anlaşma sağlansa bile Fenerbahçe’yle idmanlara çıkması, ağustos ayına sarkabilir.
İrfan ve Mert için görüşme
Yerli transferinde Fenerbahçe’nin gözdeleri, Başakşehir’in yıldızları İrfan Can Kahveci ve Mert Günok. Her iki oyuncu da Ay-Yıldızlı formayı terletiyor ve yarın İzlanda karşısına çıkacaklar. Ardından Fenerbahçe’nin bu ikili için girişimleri sıklaşacak.
Ali Koç, Göksel Gümüşdağ ile masaya oturarak resmi teklifi yapıp, İrfan ve Mert’in işini bitirmeye çalışacak. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’ye 2015’te veda eden başarılı oyuncu, yuvaya geri dönme hazırlığında. Recep Niyaz, 1. Lig’de Denizlispor formasıyla 33 maçta 12 gol atıp, 6 asistlik katkı sağlayarak takımının Süper Lig’e yükselmesinde büyük rol oynadı.
Recep Niyaz’ın Fener heyecanı
Bu sezon performansıyla Ersun Yanal’ın transfer listesine giren Recep, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
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