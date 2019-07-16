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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.07.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den son dakika transfer bombası! Vedat'ın ardından dünyaca ünlü golcü...

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Fenerbahçe'den son dakika transfer bombası! Vedat'ın ardından dünyaca ünlü golcü...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi renklerine bağlamıştı. Sarı lacivertliler, bu kez de dünyaca ünlü golcü futbolcuyu bitiriyor.

Yeni sezonda büyük ses getirecek kadronun temellerini adım adım atan Fenerbahçe asıl bombayı Ağustos ayına saklıyor... Sarı-Lacivertliler, Premier Lig'de transfer döneminin sona ermesinin ardından taraftarları ayağa kaldıracak forvet hamlesi için harekete geçecek.

 ​YENİ SEZON PLANLARINDA YOK

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Michy Batshuayi... Chelsea'nin futbolcusu olan Belçikalı forvet, Lampard'ın yeni sezon planlarında yer almıyor.

Batshuayi nasıl bir golcü? Birlikte izleyelim;

​HEMEN MASAYA OTURULACAK

Eğer Batshuayi, Premier Lig'de transfer döneminin bitiş tarihi olan 8 Ağustos'a kadar Chelsea'den ayrılmazsa Fenerbahçe harekete geçecek ve İngilizler'le masaya oturacak.

MALİ HAZIRLIKLARI TAMAM!

Sportif direktör Comolli, çok iyi ilişkileri olduğu Chelsea'ye kiralama teklifinde bulunacak. Yönetimin bu transferle ilgili tüm mali hazırlıkları yaptığı da gelen bilgiler arasında.

MOSES GİBİ BİTECEK!

Fenerbahçe aynı Moses transferinde olduğu gibi Comolli'nin ilişkilerini kullanıp Batshuayi'yi kadroya katmaya çalışacak.

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Fenerbahçeden son dakika transfer bombası Vedatın ardından dünyaca ünlü golcü...

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