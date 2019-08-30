Fenerbahçe'den son dakika transfer bombası! Luiz Gustavo'yu L'Equipe duyurdu...
Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Luiz Gustavo transferinde sıcak saatler...
Transfer döneminin kapanmasına artık çok az zaman kala sarı lacivertliler, Marsilya'ya yeni bir teklif daha yaptı.
Fransız basınından L'Equipe'e göre; Fenerbahçe'nin yaptığı son teklifle Marsilya'nın istediği rakam arasında çok az fark kaldı. Haberde iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğu ve son detayların görüşüldüğü bilgisine de yer verildi.
Sarı lacivertli ekip, Luiz Gustavo ile ise her konuda anlaştı. Gustavo'nun İstanbul'da kalacağı evi, hatta çocuğunun gideceği okulu dahi belirlediği ifade ediliyor.
Marsilya'nın teknik direktörü Andres Villa-Boas, Nice maçı sonrası Fenerbahçe'nin teklifi hakkında "Gustavo için Fenerbahçe'den gelen teklif bizi tatmin etmedi, oyuncunun ayrılacağını sanmıyorum." açıklamasında bulunmuştu.
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