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GeriFutbol Fenerbahçe'den son dakika şampiyonluk paylaşımı!
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Futbol
17.12.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den son dakika şampiyonluk paylaşımı!

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Fenerbahçe'den son dakika şampiyonluk paylaşımı!

Fenerbahçe, Twitter adresinden taraftarlarına seslendi ve şampiyonluk hakkında bir paylaşıma imza attı.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi;

Büyük Taraftarımızla, vazgeçmeden yürüdüğümüz bu engebeli yolda, kazanacağımız bir şampiyonluk var! #OmuzOmuzaŞampiyonluğa

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