Fenerbahçe'den son dakika şampiyonluk paylaşımı!
Fenerbahçe, Twitter adresinden taraftarlarına seslendi ve şampiyonluk hakkında bir paylaşıma imza attı.
Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi;
Büyük Taraftarımızla, vazgeçmeden yürüdüğümüz bu engebeli yolda, kazanacağımız bir şampiyonluk var! #OmuzOmuzaŞampiyonluğa
Büyük Taraftarımızla, vazgeçmeden yürüdüğümüz bu engebeli yolda, kazanacağımız bir şampiyonluk var! #OmuzOmuzaŞampiyonluğa pic.twitter.com/ru8422oG5Y— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 17, 2019
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