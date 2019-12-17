Fenerbahçe'den son dakika şampiyonluk paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi;

Büyük Taraftarımızla, vazgeçmeden yürüdüğümüz bu engebeli yolda, kazanacağımız bir şampiyonluk var! #OmuzOmuzaŞampiyonluğa

Büyük Taraftarımızla, vazgeçmeden yürüdüğümüz bu engebeli yolda, kazanacağımız bir şampiyonluk var! #OmuzOmuzaŞampiyonluğa pic.twitter.com/ru8422oG5Y — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 17, 2019

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