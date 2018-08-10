Fenerbahçe'den Slimani bombası! Anlaşma tamam...
Fenerbahçe Kulübü, Leicester City forması giyen forvet oyuncusu Islam Slimani'yi bir yıllığına kadrosuna kattı. Futbolcu, Leicester City Kulübü'nden bir yıllığına opsiyonsuz kiralık olarak getiriliyor.
Fenerbahçe Kulübü, Leicester City forması giyen 30 yaşındaki golcü Islam Slimani'yi bir yıllığına kadrosuna kattı. Futbolcu, Leicester City Kulübü'nden bir yıllığına opsiyonsuz kiralık olarak getiriliyor.
Slimani geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol atarken 3 asistlik performans sergiledi.
Eşinin arabaya bindiği anlara kameraya kaydeden Yousra'nın uçak, Türk bayrağı ve dua emojilerini kullanarak yayınladığı hikaye transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
Bu gelişmenin ardından Slimani'nin çok kısa bir süre içinde sarı lacivertli ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
AKŞAM SAATLERİNDE GELECEK
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Islam Slimani, bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyen Cezayirli golcü Slimani, Fenerbahçe için yola çıktı. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na ulaşması beklenen 30 yaşındaki futbolcunun, sarı lacivertli kulüp ile sözleşmenin son detaylarını konuşarak resmi anlaşmayı imzalaması bekleniyor.
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