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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 09:48,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'den Simon Falette'ye kötü haber! Transferi sonrası...

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Fenerbahçe'den Simon Falette'ye kötü haber! Transferi sonrası...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette ile ilgili belirsizlik sürüyor. 27 yaşındaki savunmacı, sorunun çözülmesini ve Gaziantep maçında oynamayı bekliyordu. Ancak Falette’in ismi yine TFF’ye bildirilemedi.

Fenerbahçe’nin tek transferi olan Simon Falette, harcama limitlerine takıldığı için lisansını alamadı.

Bu nedenle takım Belek Kampı’ndan Kayseri’ye geçerken, Gineli stoper İstanbul’a döndü. 27 yaşındaki savunmacı, sorunun çözülmesini ve Gaziantep maçında oynamayı bekliyordu. Ancak Falette’in ismi yine TFF’ye bildirilemedi.

Bu nedenle Gineli futbolcunun, yarın kafilenin dışında kalma ihtimali çok yüksek.

F.Bahçe istiyordu, şimdi harikalar yaratıyor;

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