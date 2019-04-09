Fenerbahçe'den Russell Crowe'a yanıt
Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, İstanbul ve Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşımına sarı lacivertli kulüpten yanıt geldi.
Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, sosyal medya hesabından İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı yaptı.
55 yaşındaki Russell Crowe, "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!"
Russell Crowe'un bu paylaşımı sonrası özellikle sarı lacivertli taraftlarların yoğun bir şekilde destek mesajı gönderdi.
Sarı-lacivertli ekibin İngilizce hesabından Russell Crowe'a yanıt geldi.
Fenerbahçe Russell Crowe'un mesıjını retweet ederken "Bazı güçlü sözleri sadece Russell Crowe gibi bir gladyatör söyleyebilir" notu düşüldü.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle