Fenerbahçe'den resmi açıklama: Lauvergne ve Datome Final Four'da yok
Fenerbahçe Beko, resmi siteden bir açıklama yaparak Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome'nin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynanacak Final Four karşılaşmalarında forma giyemeyeceklerini duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları devam eden oyuncularımız Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, ekibimizin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynayacağı Final Four karşılaşmalarında forma giyemeyecektir.
Takımımızda, sakatlık sorunları nedeniyle formalarından bir süredir uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in ise tedavi süreçleri devam etmektedir. İki sporcumuzun son durumuna, sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Final Four öncesinde karar verilecektir."
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