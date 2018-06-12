Fenerbahçe'den resmi açıklama! Görevine son verildi...
Fenerbahçe Kulübü, altyapı antrenörü Müjdat Yetkiner'in görevine son verildi.
İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;
Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner’in iş akdi, İş Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir.
Bugün itibariyle kendisinin Kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
MÜJDAT YETKİNER KİMDİR?
Müjdat Yetkiner, 16 Kasım 1961 tarihinde dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe'de Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olmadan önce Büyükçekmece Tepecik Spor, Eyüpspor, Çorluspor kariyerinde bulunan Müjdat Yetkiner, 2018 Haziran ayında görevinden ayrılmıştır.
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