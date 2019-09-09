Fenerbahçe'den Puscas’a yakın takip
Sarı-Lacivertliler’in gözlemcileri, Reading’in 23 yaşındaki golcüsünü Romanya-İspanya maçında izledi ve çok beğendi. Genç yıldız ocak ayına kadar izlenecek.
Fenerbahçe, genç golcü George Puscas'ı takibe aldı. Sarı-lacivertliler'de Romanya-İspanya maçını takip eden gözlemcilerin, Rumen oyuncu Puscas'ı izleyip beğendikleri ve oyuncunun ocak transfer dönemine kadar izleneceği belirtildi.
Inter ve Palermo formaları da giyen yıldız oyuncu Romanya Milli Takımı'nda 8 maçta 4 gole imza attı. Puscas'ın İngiliz ekibi Reading ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Romanyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.
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