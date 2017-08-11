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Fenerbahçe'den özür dilediler!

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Süper Lig'de 2010-2011 şampiyonu olarak Trabzonspor'u göstermişti. Daha sonra bu durum için özür dileyen gazeteye Fenerbahçe'den cevap geldi.

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Süper Lig'de 2010-2011 şampiyonu olarak Trabzonspor'u gösteren L'Equipe gazetesi özür metni yayınladı

Fenerbahçeden özür dilediler

Fenerbahçe Kulübü de özür üzerine sitesinden teşekkür mesajı yayınladı

Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe’in dünkü sayısında, Spor Toto Süper Lig ile ilgili bir araştırma yazısı yer almış ve son 10 yılın şampiyonlarının gösterildiği tabloda kritik bir hataya imza atılmıştır.

Gazete, 2010-2011 futbol sezonunun şampiyonunu yanlış yazmıştır.

Ancak, L’Equipe Gazetesi yapılan bu hata nedeniyle bugünkü sayısında bir düzeltme ve özür metni yayınlamıştır.

Yayınlanan metinde, “Dünkü sayımızda yer alan ‘Türkiye'nin son 10 şampiyonu listesinde’ bir hata yapılmıştır. Süper Lig’de 2010-2011 sezonunun şampiyonluğunu kazanan takım, Trabzonspor değil, Fenerbahçe’dir. Hem okuyucularımızdan hem de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden çok özür dileriz” ifadeleri kullanılarak, yapılan hata düzeltilmiştir.

L’Equipe Gazetesi'ne sağ duyulu yaklaşımı nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz

 

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