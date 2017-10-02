Fenerbahçe’den operasyon! Demirören'i indirmek için...

Fenerbahçe’de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) mevcut yönetimini indirmek için harekât başladı.
Son dönemdeki hakem hataları, PFDK kararları ve Tahkim Kurulu sonuçlarından rahatszlık duyan sarı-lacivertlilerde TFF'nin adalet dağıtmadığı görüşü hâkim.
Fenerbahçe'nin bu nedenle TFF'yi olağanüstü genel kurula taşımak için kulüp başkanlarıyla temasa geçeceği ve destek arayacağı öğrenildi.
ÖZDEMİR'İN İSTİFASI CEBİNDE
Fenerbahçe, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den, yönetimden ve kurullardan rahatsız olan kulüpleri organize etmeye çalışacaklar.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Akhisarspor maçı sonrasında TFF Başkanvekili Nihat Özdemir'i arayarak rahatsızlığını dile getirdi.
Özellikle derbi sonrası verilen cezalardan rahatsız olan Özdemir'in istifa etmeyi düşündüğü de kaydedildi. (Sözcü)