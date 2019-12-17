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Futbol
17.12.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası | Transfer haberleri

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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katacağı ileri sürülen Henry Onyekuru için sarı lacivertlilerin devreye girdiği yazıldı.

Sezon başında Vedat Muriqi için kıyasıya bir rekabete giren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ara transferde Henry Onyekuru için kapışacağı iddia edildi.

Nijerya'da yayın yapan Completesports'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ara transfer döneminde yeniden kiralamak istediği 22 yaşındaki eski oyuncusu için harekete geçti.

Geçen sezon sarı kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Onyekuru, 16 gol atmış, 6 asist yapmıştı. Sezon başında Monaco'ya transfer olan yıldız oyuncu ligde 4 maçta forma giydi. 

Fenerbahçeden Onyekuru bombası | Transfer haberleri

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