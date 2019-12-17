Fenerbahçe'den Onyekuru bombası | Transfer haberleri

Sezon başında Vedat Muriqi için kıyasıya bir rekabete giren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ara transferde Henry Onyekuru için kapışacağı iddia edildi.

Nijerya'da yayın yapan Completesports'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ara transfer döneminde yeniden kiralamak istediği 22 yaşındaki eski oyuncusu için harekete geçti.

Geçen sezon sarı kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Onyekuru, 16 gol atmış, 6 asist yapmıştı. Sezon başında Monaco'ya transfer olan yıldız oyuncu ligde 4 maçta forma giydi.

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