Fenerbahçe'den olaylı derbi açıklaması! Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek...
Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden açıklama yayınladı.
İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;
Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek’in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu.
Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.
Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.
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