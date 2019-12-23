Fenerbahçe'den Obradovic'e yeni sözleşme

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin hedefinde olan Zeljko Obradovic'e sarı lacivertli taraftarların verdiği destek amacına ulaştı. Sırp başantrenörün istifa edeceği söylentilerinin ardından hem sosyal medyada, hem de salonda "Obradovic'e yeni sözleşme" akımını başlatan sarı lacivertli taraftarlara Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da yeşil ışık yaktı.

Sarı lacivertli takımın dün ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında sahasında TEKSÜT Bandırma ile oynadığı maçta başkan Ali Koç, locasına dönerek, "Obradovic'e yeni sözleşme" şeklinde tezahüratlarla bulunan sarı lacivertli taraftarlara, alkışlarla yanıt vermişti.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Bellona Kayseri Basketbol'u konuk ettiği müsabaka öncesinde, Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda kaptanlık görevini üstlenen ve geçtiğimiz sezon basketbola veda eden Birsel Vardarlı Demirmen için yapılan jübile törenine başkan Ali Koç ve Zeljko Obradovic de katılım gösterirken, ikilinin bir süre sohbet etmeleri de dikkat çekti. Maçı takip etmek için yan yana oturan Koç ve Obradovic, bir süre sohbet ederek geleceğe yönelik planlar yaptı ve yeni sözleşmeye yeşil ışık yakıldı.

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TEKSÜT Bandırma galibiyetinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Obradovic, taraftarların inanılmaz bir destek verdiğini ve onlara en iyisini yapacakları konusunda söz verdiğini söylemişti. Sırp başantrenör ayrıca, "Yakın zamanda başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'la birlikte toplantı yaptık. Toplantıda genel menajer Maurizio Gherardini de vardı. Kendileriyle bulunduğumuz durumu nasıl iyileştirebileceğimize ve bu durumdan nasıl çıkabileceğimize dair görüştük. Toplantımız çok iyi geçti. Gelecekte daha iyi seviyede olmak için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte konuştuk. İkisine de koşulsuz destekleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Semih Bey'e teşekkür ediyorum çünkü her zaman bizimle ve bizimle inanılmaz vakit geçirerek bize her zaman yardımcı olmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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