Fenerbahçe'den Nedelev hamlesi
F.Bahçe’nin Bulgaristan 1. Ligi’nde top koşturan Todor Nedelev ile ilgilendiği öne sürüldü.
Botev Plovdiv’de forma giyen 26 yaşındaki sol açıkın kulübüyle anlaşma sağlandığı ve futbolcunun yazın sarı lacivertlilere imza atacağı iddia edildi.
Bulgar basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe’nin ödeyeceği bonservis bedelinin bir kısmının da oyuncunun önceki takımı Mainz’a verileceği belirtildi.
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