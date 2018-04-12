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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriFutbol Fenerbahçe'den MHK'ya: Bu yanlıştan geri dönün
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Futbol
12.04.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den MHK'ya: Bu yanlıştan geri dönün

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Fenerbahçe'den MHK'ya: Bu yanlıştan geri dönün

Fenerbahçe, Osmanlıspor maçında sarı-lacivertlilerin golünü veren hakem Cevdet Kömürcüoğlu'na 29. haftada görev verilmemesini eleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:

Geçtiğimiz hafta sahamızda Osmanlıspor ile oynadığımız karşılaşmada ilk attığımız golü, önemli bir hakemlik becerisiyle veren ve tüm hakemlerimiz için örnek teşkil eden hakem Cevdet Kömürcüoğlu’nun, Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almadığını ibretle izlemekteyiz.

Süper Lig’de son haftalara yaklaştığımız bu dönemde ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar veren bu tarz kararlar endişe verici ve vahim mahiyettedir.

MHK tarafından kızağa çekilerek "cezalandırılan" Cevdet Kömürcüoğlu’na yapılan bu hareketle hakemlere ve tüm kamuoyuna verilmek istenen mesaj gayet açık olup; tarafımızdan ve fair play ruhuna inanan tüm sporseverler tarafından bu mesaj kesinlikle reddedilmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bu yanlıştan en kısa sürede geri dönmelerini bekliyoruz.

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