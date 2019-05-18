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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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18.05.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Mario Balotelli'ye sözleşme teklifi!..

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Fenerbahçe'den Mario Balotelli'ye sözleşme teklifi!..

Damien Comolli’nin, yıldız forvetle görüşmek için Fransa’ya çıkarma yaptığı öne sürüldü. Bonservisi elinde olan Mario Balotelli’ye 1+1 yıllık sözleşme teklif edildiği kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıran iddia, Haber Global’den geldi. Bu sezon gol yollarında ciddi sıkıntı yaşayan, Slimani ve Frey’de büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, bu sorunu kökünden çözmek için kolları sıvadı. Haber Global’in haberine göre sportif direktör Damien Comolli, Mario Balotelli’nin işini bitirmek için dün soluğu Fransa’da aldı.

14 maçta 8 gol

İtalyan yıldız, ara transfer döneminde Marsilya ile 6 aylık sözleşme imzalamıştı. 14 maçta 8 gole imza atarak Marsilya’ya büyük katkı sağlayan Balotelli, önümüzdeki ay boşa çıkacak. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan 28 yaşındaki golcüye 1+1 yıllık sözleşme teklif edileceği kaydedildi. Marsilya da Balotelli’nin kontratını uzatmak istiyor.

Yeniden doğdu Mario

Balotelli, henüz 17 yaşında İnter formasıyla adından söz ettirdi. Şu anda 28 yaşında olan İtalyan yıldız, kariyeri boyunca golleri ve performansından çok yaptığı çılgınlıklarla gündeme geldi. Bir türlü istikrar yakalayamayan Balotelli, Marsilya’daki formuyla kendine geldi.

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Fenerbahçeden Mario Balotelliye sözleşme teklifi..

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