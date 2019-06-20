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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.06.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den kombine zammı açıklaması!

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Fenerbahçe'den kombine zammı açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanan kombine fiyatları ve kombine devir hakkı ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, yönetim olarak zam oranından titizlikle çalıştıklarını ancak enflasyon ve kur artışının fiyatların belirlenmesinde etkili olduğunu belirtti. Öte yandan kombinede devir kısıtlamasından da vazgeçildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden, önümüzdeki sezon geçerli olacak olan kombineler hakkında şu açıklama yapıldı:

“2019-2020 futbol sezonu kombine kart satışları açıklamamız sonrasında kamuoyunda yer alan bazı konulara açıklık getirmek gereğini duyuyoruz.

Sezonluk kombine kart satışlarında geçerli olacak yeni kombine fiyatlarına bir önceki yıla oranla %15 oranında zam yapılmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki zam oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulumuz gerekli tüm çalışmaları titizlikle yaparken tüm belirleyici unsurları en ince ayrıntısına kadar düşünmüştür. Bu doğrultuda yeni kombine fiyatlarının açıklanmasında kulübümüzün içerisinde bulunduğu mali darboğaz, enflasyon oranları, dövizdeki yüksek kur artışları etkileyici unsur olmuştur.
Belirlenen zam oranının değerlendirilmesinde özellikle ülkemizdeki enflasyon oranı ve kulübümüz ödemelerinin döviz üzerinden olduğu gerçeğinin de göz önüne alınması gerektiğini ifade etmek isteriz.
Fenerbahçemize her konuda koşulsuz desteğini esirgemeyen değerli taraftarlarımızın, yapılan fiyat değişikliğini yukarıda belirttiğimiz şartlar çerçevesinde değerlendirmesini ve anlayışla karşılamasını rica ederiz.

Taraftarlarımız nezdinde açıklığı kavuşması gereken bir diğer husus ise, kombine devir hakkı sınırlaması kuralına ilişkindir. Kulübümüze sezon boyunca karaborsa bilet satışı ile ilgili binlerce şikayet ulaşmış olup, bu konuyla yeni sezonda daha aktif mücadele edilmesi yönünde görüşler bildirilmiştir. Uygulamaya konulan kombine devri kısıtlaması kuralı diğer kulüplerde yürürlükte olan şekliyle karaborsa ile mücadele etme kapsamında alınmıştır.

Ancak tarafımıza ulaşan yoğun talep ve ricalar üzerine bu kuraldan 2019-2020 sezonu için vazgeçilmiştir.
Taraftarlarımızın bilgisine sunarız.”

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