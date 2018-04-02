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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Süleyman ARAT / AA
02.04.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Kayseri'de gol şov! 5-0

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Fenerbahçe'den Kayseri'de gol şov! 5-0

Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda topladığı puanlardan fazlasını deplasman maçlarında toplayan tek takım...

Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Fenerbahçe'ye fakrlı galibiyeti getiren golleri 8. ve 44. dakikalarda Soldado, 12. dakikada Aatıf, 58. dakikada Şener Özbayraklı ve 85. dakikada Giuliano kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 51'e yükselterek zirve yarışını takibini sürdürürken Kayserispor 41 puanda kaldı.

Fenerbahçeden Kayseride gol şov 5-0


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz 
Kayserispor: Vedat Karakuş, Levent Gülen, Kucher, Kana Bıyık, Şamil Çinaz, Güray Vural (Dk. 74 Kravets), Espinoza (Dk. 46 Boldrin), Varela, Mendes (Dk.65 Amorim), Deniz Türüç, Umut Bulut 
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 72 Oğuz Kağan Güçtekin), De Souza, Dirar, Chahechouhe (Dk. 85 Fernandao), Giuliano, Soldado (Dk. 63 Alper Potuk) 
Goller: Dk. 8 ve Dk. 44 Soldado, Dk.12 Chahechouhe, Dk. 58 Şener Özbayraklı, Dk. 86 Giuliano (Fenerbahçe) 
Sarı kart: Dk. 23 Espinoza, Dk. 64 Kucher (Kayserispor), Dk. 26 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 55 Chahechouhe (Fenerbahçe) 

MAÇIN GOL DAKİKALARI
8. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mehmet Topal, topu savunmanın arkasına koşu yapan Soldado'ya gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Soldado'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
12. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Kısa paslarla Kayserispor yarı alanına yerleşen Fenerbahçe'de Giuliano Soldado paslaşmasının ardından Soldado topu ceza yayı önünde bekleyen Aatıf Chahechouhe'ya çıkardı. Kendisine gelen topu düzelten Aatıf Chahechouhe'nun sert şutunda kalecinin sağında meşin yuvarlak filelere buluştu: 0-2
44. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. De Souza'nın ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Soldado ofsayt gerekçesiyle duraklayan savunma oyuncularının arasından topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3
58. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar iki rakibinin arasından koşu yapan Şener Özbayraklı'ya şık bir ara pası çıkardı. Aldığı pasla ceza alanına sağ çaprazdan giren Şener Özbayraklı'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'un kapatığı köşeden ağlarla buluştu: 0-4 
86. dakikada Giuliano ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Dirar altıpasın sol çaprazında topla buluştu. Savunmayı aşamayan Dirar ceza alanı içerisinde uygun pozisyonda bulunan Giuliano'ya pas verdi. Boş pozisyonda Giuliano, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-5 

MAÇTAN NOTLAR
Volkan Demirel'in 500. maçı 
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Kayserispor karşısında 500. kez sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran Volkan Demirel, daha önce Süper Lig'de 376, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası'nda 34, TFF Süper Kupa'da da 3 kez kaleyi korudu. 

Kayserispor'da 6 değişiklik 
Kayserispor ise geçen haftadaki Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı. Atiker Konyaspor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen kaleci Lung ve Sapunaru ile sakatlığı bulunan Badji, Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Atiker Konyaspor ilk 11'de forma giyen Lopes, Atila Turan ve Kravets ise bu maçta yedekler arasında yer aldı. 
Kayserispor'da bu futbolcuların yerine Vedat Karakuş, Levent Gülen, Espinoza, Güray Vural, Varela ve Kana Bıyık forma giydi. 

Kale Vedat Karakuş'a emanet 
Kayserispor'da birinci kaleci Lung'un cezalı, diğer kaleci Muammer Yıldırım'ın da omzundan ameliyat edilmesi nedeniyle kaleyi 20 yaşındaki Vedat Karakuş korudu. Süper Lig'de ilk kez bir maçta görev alan genç kaleci, bu sezon bir kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giymişti. Kayserispor'da Vedat Karakuş'un yedeği ise 21 yaş altı takımından Nuh Naci Kırlangıçoğlu oldu. 

Otizme dikkat çekildi 
Karşılaşma öncesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seremoniye çıkan hakemler, futbolcular ile otizmli çocuklara mavi renkli kaşkol taktı.

Fenerbahçeden Kayseride gol şov 5-0

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