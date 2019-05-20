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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
20.05.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den ilk transfer bombası! Açıklanıyor...

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Fenerbahçe'den ilk transfer bombası! Açıklanıyor...

Fenerbahçe, birçok bölgeyi takviyelerle güçlendirecek. Ersun Yanal, bu sezon gol yollarındaki sıkıntıdan çok çektikleri için önceliğin forvete verilmesini istedi. Yönetim, ilk bombayı forvetle patlatacak. Adaylar Balotelli ve Kruse.

Sarı-Lacivertliler, transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Ali Koç, bu sezonki başarısızlığı unutturacak bir kadro kurmaya kararlı. Birçok futbolcuyla görüşme yapan Sarı- Lacivertliler’de ilk bombanın, forvet transferiyle patlaması bekleniyor. Ersun Yanal bu sezon gol yollarındaki sıkıntıdan çok çekti. Bu nedenle deneyimli teknik adam önceliğin golcü transferine verilmesini istiyor.

Başka adaylar da var

Yönetim de bu talebe olumlu yaklaştı. Fenerbahçe, sezon bittikten sonra kısa sürede ilk transferi açıklamak istiyor. Forvette ilk adaylar Mario Balotelli ve Max Kruse. Her iki oyuncunun da bonservisi elinde. Comolli, Balotelli ve Kruse için ilk temasları gerçekleştirdi. Listede başta Ze Luis olmak üzere başka isimler de bulunuyor.

İki forvet birden

Bu sezon forvet transferinde İslam Slimani ve Michael Frey ile büyük hayal kırıklığı yaşayan yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor. Sarı-Lacivertliler, Balotelli ya da Kruse gibi üst düzey bir golcünün yanı sıra bir forvet daha transfer etmeyi planlıyor.

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