Fenerbahçe'den ilk hamle! Serdar Aziz...
Galatasaray'da bileti kesilen Serdar Aziz'in peşinde Beşiktaş ile Fenerbahçe var.
Galatasaray, “Suudi Arabistan’a git, teklif var” dedi, Serdar Aziz kabul etmedi! Teknik direktör Fatih Terim’in artık takımda görmek istemediği Serdar’ın durumu, dün 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve oyuncunun menajeri Haluk Canatar tarafından masaya yatırıldı.
Menajer Canatar’a, Terim’in kararının net olduğu, Serdar’ın artık kadroda düşünülmediği bildirildi ve futbolcusuna kulüp bulmasının istendiği iletildi.
Sarı kırmızılıların Serdar Aziz’den, sezon başında kendisi için 10 milyon Euro öneren ancak o dönem olumsuz yanıt verilen bir Suudi Arabistan kulübüyle tekrar görüşmesini istediği ancak oyuncunun, “Ben Arabistan’a gitmem” diyerek kesin tavır koyduğu belirtildi. İtalya’dan da talipleri olan milli futbolcuya Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin de talip olduğu öğrenildi. Bu kulüplerden F.Bahçe’nin, oyuncunun menajeriyle görüşüp nabız yokladığı bildirildi
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