Fenerbahçe'den görülmemiş imza töreni!
2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan oyunculardan Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Ancak daha önce görülmemiş bir imza töreni oldu. Fenerbahçe Kulübü imza törenini kendi arasında düzenlendi. Fenerbahçe'nin imza töreni kulübün Youtube kanalından yayınlandı.
Takım arkadaşları sorular sordu, yeni transferler cevapladı.
İmza töreninde oldukça eğlenceli anlar yaşandı. Kaleci Volkan Demirel, Sadık Çiftpınar'a 'Fenerbahçe'ye gelmeden önce bir otelde gir görüşmeniz gerçekleşmiş takım arkadaşınız Volkan Demirel'le bu görüşmenin içeriğini anlatır mısınız? Teşekkürler' sorusu gülüşmelere neden oldu.
Fenerbahçe'nin savunmacısı Neustadter, Galatasaray'dan transfer olan Serdar Aziz'e komik bir soru yöneltti. Rus futbolcu, Serdar Aziz'e 'Galatasaray'ı en hızlı oyuncu kim? Çünkü Jailson'u hiç kimse yakalayamadı' diye soru yöneltti.
Serdar Aziz bu soruya gülmekten cevap veremedi. İmzayı attıktan sonra Serdar Aziz takım arkadaşlarına Sarı-Lacivert tezahüratı yaptırdı.
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