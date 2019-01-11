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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
DHA
11.01.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den gollü prova

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Fenerbahçe'den gollü prova

Fenerbahçe, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla hazırlık maçı yaptı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi İsmail Köybaşı (6'), Mehmet Ekici (54') ve Michael Frey'in (84') golleriyle 3-2 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Fenerbahçe, kampın son günündeki hazırlık karşılaşmasında AZ Alkmaar'ı 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada İsmail Köybaşı, 54'üncü dakikada Mehmet Ekici ve 84'üncü dakikada Frey kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 51 ve 75'inci dakikada Seuntjens kaydetti.

Sarı lacivertli ekip karşılaşmaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Sadık Çiftpınar, Skrtel, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif, Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Valbuena ve Slimani ilk 11'i ile başladı. Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ise Bizot; Van Rhijn, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjo, Til, Maher; Stengs, Seuntjens ve Idrissi 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Savunmadan paslarla çıkan Fenerbahçe'de Dirar, Slimani ile üst üste yaptığı 2 verkaç sonrasında sağ çizgiye indi. Dirar'ın ortasında arka direkteki İsmail güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, 30'uncu dakikada Slimani net bir gol fırsatından yararlanamadı.

51'inci dakikada skora denge geldi. Seuntjens orta sahada Mehmet Topal'dan kaptığı topla Fenerbahçe ceza sahasına kadar giren futbolcu, kaleci Harun'u çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi. Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe 54'üncü dakikada tekrar öne geçti. Rakip ceza sahasında yapılan baskının ardından kapılan topta, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Ekici'nin sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 75'inci dakikada skora tekrardan denge geldi. Harun'un uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası üzerinde buluşan Seuntjens şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 84'üncü dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti ve maçın skorunu tayin etti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Frey'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-2.

Fenerbahçeden gollü prova

MAÇTAN NOTLAR

SADIK İLK KEZ

Fenebahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Az Alkmaar hazırlık maçında ilk 11’de görev yapan futbolcu, başarılı bir performans sergiledi.

FERDİ SÜRPRİZİ

Teknik direktör Yanal, ilk 11’de Ferdi Kadıoğlu’na yer verdi. Sezon başı Nec Nijmegen’den transfer edilen futbolcu, ilk yarıda forma şansı bulamamış ve U 21 takımıyla maçlara çıkmıştı. Yanal futbolcuya güvendiğini dün net şekilde gösterdi.

ON DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Kale filesinin yırtık olması sebebiyle mücadele geç başladı.

KAPTAN KALEDE

Af kararı sonrası takıma dönen Volkan Demirel, kalesini devraldı. Benzer şekilde af kararı çıktıktan sonra Dirar da forma giyen bir başka isim oldu.

İKİ TAKIM

Teknik direktör Yanal, iki yarıyla da farklı takımla çıktı. 

YANAL’DAN TEPKİ

Teknik direktör Ersun Yanal’dan, Mehmet Topal’a tepki. Maçta faul beklediği için pozisyonu bırakan futbolcunun bu hareketi sonrası sarı lacivertliler kalesinde gol gördü. Bu golden sonra Yanal, Topal’a pozisyonu takip etmediği için tepki gösterdi.

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